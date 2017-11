Politie doet vier aanhoudingen tijdens onrustige horecanacht

Tijdens een onrustige stapavond heeft de Leeuwarder politie in de nacht van zaterdag op zondag vier mannen aangehouden. Een 22-jarige man uit Dantumadiel viel om half vier 's nachts een portier op het Ruiterskwartier aan. Hij kreeg een proces-verbaal voor het verstoren van de openbare orde. Bovendien is hij een jaar lang niet welkom in de betreffende horecazaak. Ook een Leeuwarder (18) die de politie beledigde werd opgepakt.



Op zondagochtend vroeg tegen zes uur werden op het Stationsplein twee Leeuwarders van 18 en 21 jaar aangehoulden voor openlijke geweldpleging tegen andere mensen. De verdachten zijn ingesloten. Nader onderzoek in deze zaak volgt nog.