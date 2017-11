Schipper en wedstrijdleider Beer van Arem overleden

Wedstrijdleider en schipper in de orde van de Sneker Pan Beer van Arem is vrijdag onverwachts overleden. Dat heeft de Koninklijke Watersportvereniging Sneek bekend gemaakt. Van Arem is 60 jaar geworden. Zijn familie maar ook zeilend Nederland zullen Van Arem erg missen. Op vrijdag 1 december wordt afscheid genomen van Beer van Arem in het Sneker uitvaartcentrum.



De Koninklijke Watersportvereniging Sneek heeft alle activiteiten en bijeenkomsten voor de komende week geschrapt vanwege het overlijden van Van Arem.