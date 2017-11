Drie auto's zwaar beschadigd door autobrand in Leeuwarden

Zondagochtend vroeg zijn bij een autobrand in Leeuwarden drie auto's zwaar beschadigd. De brandweer werd om kwart voor zeven gealameeerd voor een autobrand aan de Werkmanslust in Leeuwarden. Op een parkeerplek was - hoogstwaarschijnlijk door brandstichting - brand ontstaan in een auto. De twee auto's er naast werden zwaar beschadigd door het vuur.



De politie stelt onderzoek in naar de oorzaak van de brand.



