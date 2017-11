Michel Vlap: "Dit hadden wij moeten winnen"

Aanvaller Michel Vlap van SC Hearrenfean opende zaterdagavond de score in de thuiswedstrijd tegen PEC, maar stapte toch met een "rotgevoel" van het fjild. Want na zijn goal miste Vlap een grote kans voor zijn ploeg. "Als ik hier 2-0 maak is de wedstrijd op slot. Maar dat gebeurt niet, en dan valt de goal aan de andere kant." SC Heerenveen was lang de betere ploeg op het veld, maar verloor de wedstrijd toch met 1-2. Het was voor PEC de allereerste keer dat ze de voor hen lastige uitwedstrijd in het Abe Lenstrastadion wisten te winnen. Vlap baalt daar geweldig van. "Dit hadden wij moeten winnen."



Trainer Jurgen Streppel noemt de overwinning van PEC "zwaar onverdiend. We hebben maar twee mogelijkheden weggegeven en die gingen er beide in. Als Michel de 2-0 scoort was hij de man of the match geweest." De trainer wil het de Sneker niet te zwaar aanrekenen. "Hij komt uit de eigen opleiding en ontwikkelt zich goed. Ik hoop eigenlijk dat ie nog beter wordt en dan gaat de bal er de volgende keer wel in." Afgezien van het scoreverloop was Streppel wel tevreden over it spel van zijn ploeg. "Ik ben alleen niet tevreden over de uitslag. Het is daarom een heel vervelende nederlaag."