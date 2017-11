Brandweer uit voorzorg in het Abe Lenstra Stadion

Zo'n twintig mensen van de brandweer waren zaterdagavond onder de wedstriid SC Heerenveen - PEC Zwolle paraat in het Abe Lenstra Stadion om de veilighheid te garanderen. Heerenveen had de brandweer opgeroepen vanwege de lekkage in het stadion eerder dze week. Daarbij was de waterleiding op de derde etage gesprongen.



Volgens een woordvoerder van SC Heerenveen doen de brandmelders in het stadion het wel, maar was de brandweer uit voorzorg aanwezig.