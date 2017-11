Witte trui voor marathonschaatsster Jade van der Molen

Na de zesde marathonwedstrijd van het seizoen staat Jade van der Molen bovenaan in het jongerenklassement. De schaatsster uit Heerenveen nam de witte trui over van Anne Tauber uit Oranjewoud. Tauber had mountainbike-verplichtingen.

Van der Molen werd op de kunstijsbaan in Hoorn zevende. De winst was voor Iris van der Stelt. Zij kwam bij de vrouwen als eerste over de eindstreep, voor Janneke Ensing en Elsemieke van Maaren.

Toen de marathon nog niet zo lang bezig was, ging Andrea de Jong hard onderuit. Ze raakte daarbij gewond aan haar hoofd. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd. Het is nog onduidelijk hoe het met de schaatsster uit Heerenveen is.

Ariëns vijfde

Evenals bij de vrouwen stond er bij de mannen ook geen Fries op het podium. Crispijn Ariëns uit Wolvega werd vijfde en Arjan Stroetinga zeventiende.