SC Heerenveen verliest in eigen huis van PEC Zwolle

Na drie opeenvolgende verliespartijen tegen Ajax, Vitesse en AZ kon het publiek in het Abe Lenstra Stadion na afloop van een competitiewedstrijd weer niet juichen. Zaterdagavond was PEC Zwolle te sterk voor SC Heerenveen. De ploeg van trainer Jurgen Streppel ging met 2-1 onderuit.

Heerenveen begon goed aan de wedstrijd. Spits Reza Ghoochannejhad kreeg na zes minuten al een grote kans, maar hij scoorde niet. Even later was het wel raak. Na een pass van aanvoerder Stijn Schaars zette Michel Vlap Heerenveen op voorsprong. De Sneker schoot de bal keihard achter keeper Diederik Boer.

De thuisclub was een aantal keren dicht bij de 2-0, maar Schaars, Vlap en Martin Ødegaard konden de voorsprong niet verdubbelen. Dan geldt in de voetbalsport dat wanneer je zelf niet scoort, de tegenpartij dat wel doet. Net voor de rust kwam Zwolle op gelijke hoogte door een kopbal van centrale verdediger Nicolás Freire.

'Alles of niets'

Na de rust ging het mis bij Heerenveen. Zwolle-middenvelder Mustafa Saymak zette de bezoekers al na vier minuten op voorsprong. Diezelfde Saymak schoot na zestig minuten van grote afstand op de lat. Daarna ging Heerenveen 'alles of niets' spelen. Streppel bracht met Morten Thorsby, Henk Veerman en Nemanja Mihajlović vers bloed.

Veerman liet zich meteen zien en schoot de bal, een paar minuten nadat hij was ingevallen, maar net over. Het publiek ging mee in de sfeer en zong 'alles o niets', maar helaas voor Heerenveen liep het op niets uit. Kopballen van Veerman en Daniel Høegh leverden geen gelijkmaker op.

SC Heerenveen - PEC Zwolle 1-2 (1-1). 12. Michel Vlap 1-0, 43. Nicolás Freire 1-1, 49. Mustafa Saymak 1-2. Gele kaarten: Vlap, Stijn Schaars, Kik Pierie (Heerenveen), Kingsley Ehizibue, Saymak, Ryan Thomas (Zwolle).

Opstelling SC Heerenveen: Hahn; Dumfries, Høegh, Pierie, Schmidt; Schaars, Van Amersfoort (72. Veerman), Kobayashi; Ødegaard, Ghoochannejhad (66. Thorsby), Vlap (72. Mihajlović).