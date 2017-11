De volleybalvrouwen van VC Sneek waren zaterdagavond een paar maten te groot voor Alterno. In Apeldoorn had de koploper van de eredivisie geen enkele moeite met de nummer vier op de ranglijst. In drie sets won de ploeg van trainster Petra Groenland, van Alterno.

De eerste set won Sneek met 25-15, de derde met 25-10 en de laatste met 25-21. Door de overwinning blijft Sneek uiteraard bovenaan staan. Dat doet Sneek met 22 punten uit negen wedstrijden.