Blamage voor korfballers LDODK uit bij KZ

De korfballers van LDODK hebben zaterdagavond in Koog aan de Zaan de derde competitiewedstrijd van het zaalseizoen verloren. Tegenstander KZ stuntte en was met 20-17 te sterk voor de topploeg uit Terwispel en Gorredijk.

LDODK begon als de grote favoriet aan het duel. De Friese korfbalploeg won immers de eerste twee zaalwedstrijden van het seizoen, terwijl KZ voorafgaand aan de wedstrijd van zaterdag nog zonder punten zat.

Toch was het de thuisploeg die het initiatief pakte en bij de rust met 13-8 voorstond. LDODK kwam in de tweede helft twee keer tot een verschil van twee punten, maar kon de wedstrijd niet meer omdraaien. Het verlies tegen KZ betekende de eerste nederlaag van LDODK in de zaal.

Marjolijn Kroon was bij LDODK de meest scorende vrouw met drie doelpunten. Van de LDODK-mannen maakte Erwin Zwart vier punten.