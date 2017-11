Tennisser Arends verliest challengerfinale in Italië

Sander Arends heeft zaterdagavond de finale van het challengertoernooi in het Italiaanse Andria verloren. De dubbelspecialist uit Leeuwarden en zijn compagnon Sander Gille uit België konden het net niet winnen van Andrea Vavassori en Lorenzo Sonego. De Italianen waren in een spannende wedstrijd met 6-3, 3-6 en 10-7 te sterk voor Arends en Gille.

In de eerste set had het Italiaanse duo genoeg aan een break om de set te winnen. Op 4-3 pakten ze de break in een opslaggame van Arends. In de tweede set draaiden Arends en Gille de wedstrijd om. Nadat ze op 2-1 een break maakten, liepen ze snel uit naar 4-1. Die voorsprong was genoeg om de tweede set binnen te slepen.

In de supertiebreak, die de beslissing moest brengen, kwamen Vavassori en Sonego op een 5-2 voorsprong. Dat konden Arends en Gille niet meer overbruggen.

Plaats 99

Door de finaleplaats staat Arends nu op de 99ste plaats van de wereldranglijst. Het toernooi in Andria was voor hem het laatste toernooi van het jaar. Arends won dit seizoen vijf challengertitels. Vanaf januari begint voor Arends het nieuwe seizoen.