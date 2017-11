De Amelandse Sint Clemenskerk officieel ingewijd

De herbouwde Sint Clemenskerk op Ameland is ingewijd door bisschop Ron van der Hout. De eerste eucharistieviering werd afgelopen jaar al in december gehouden, maar omdat er toen nog geen nieuwe bisschop was benoemd, kon de kerk nog niet officieel worden ingewijd. Dat laatste gebeurde zaterdag.

De kerk in Nes ging verloren bij een grote brand in februari 2013. De laatste jaren is er hard gewerkt aan de heropbouw van de roomse kerk. ''Het is een unieke gebeurtenis om een kerk te mogen inwijden. Dit maken we in deze tijd waarschijnlijk maar een keer mee, want het is vooral een tijdperk waarin we kerken moeten sluiten'', vertelt Van der Hout.

'Een nieuw tij'

Komende week besteedt Omrop Fryslân meer aandacht aan de Sint Clemenskerk. Programmamaker Froukje Sijtsma volgde bijna twee jaar lang het proces van de heropbouw en de nieuwe vormgeving van de kerk. Dat resulteerde in de Fryslân Dok 'In nieuw tij', die komend weekeinde voor het eerst op televisie te bekijken is.