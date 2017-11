Kaatsers verliezen 'chaza'-finale van thuisland Colombia

Op het WK kaatsen in het Colombiaanse Pasto kwam de Nederlandse ploeg, die volledig uit Friezen bestaat, zaterdag voor het laatst in actie. In de 'chaza'-finale nam het team van bondscoach Marten Feenstra het op tegen het thuisland. Chaza is een Colombiaanse variant van kaatsen. Het was dan ook geen verrassing dat Colombia deze finale won.

De Friese kaatsers verloren met 6-0, en moesten het op dit onderdeel dus doen met een tweede plaats. Later op de dag komt alleen Sipke Hiemstra nog in actie. Hij is scheidsrechter bij de finale 'Ilarques'.