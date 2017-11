Veerbotenwissel op vaart tussen Harlingen en Terschelling

Veerboot Friesland, die normaalgesproken tussen Harlingen en Terschelling vaart, is vanaf komende dinsdag een halve maand uit de circulatie. De boot gaat voor groot onderhoud naar de werf. Dat betekent niet dat er niet meer kan worden gereisd tussen Harlingen en Terschelling.

De Midsland neemt de veerdienst over en is een stuk kleiner dan de Friesland. Op de Friesland kunnen 100 auto's en 1.100 passagiers, op de Midsland 'maar' 53 auto's en 900 mensen. Rederij Doeksen verwacht dat de Friesland halverwege december weer inzetbaar is.