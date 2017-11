Geen podiumplaats voor Nyck de Vries in Abu Dhabi

Autocoureur Nyck de Vries is zaterdagmiddag op de zesde plaats geëindigd bij de een-na-laatste wedstrijd van het Formule-2 seizoen. De 22-jarige autocoureur uit Uitwellingerga begon in Abu Dhabi op de tweede plaats en ging zelfs even aan de leiding. Helaas kon De Vries die plaats niet vasthouden en kwam hij uiteindelijk na vijf andere coureurs over de finish. Zondag wordt de laatste race van het seizoen verreden.