De ijswegencentrales van Fryslân zijn goed te spreken over de digitale ijskaart die de Friese IJsbond wil inzetten. Met die kaart kunnen mensen opzoeken waar ze wel en niet kunnen rijden. Wanneer mensen niet weten waar ze precies het ijs op kunnen, kan dat voor grote problemen zorgen, zegt ijsmeester Sytse Kroes.

Nog niet alle wateren in Fryslân staan op de kaart. Het is in de toekomst wel de bedoeling dat die ook op de kaart te vinden zijn.