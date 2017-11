Ruime thuisoverwinning voor ONS Sneek op ACV

Voor de derde keer dit seizoen stapte ONS Sneek, na een wedstrijd in de derde divisie A, als winnaar van het veld. Zaterdagmiddag was de ploeg van trainer Chris de Wagt veel te sterk voor ACV uit Assen. In Sneek werd het maar liefst 4-1 voor de Snekers.

ONS Sneek begon in het eigen Zuidersportpark goed aan de wedstrijd. Aanvaller Genridge Prijor zette de Snekers al snel op voorsprong. Na een halfuur speeltijd verdubbelde Curty Gonzales de voorsprong zelfs. Een paar minuten voor de rust had dezelfde Gonzales er zelfs nog een in kunnen prikken, maar hij schoot doen de bal vlak voorlangs.

Boogbal Gonzales

Wat Gonzales in de eerste helft naliet, deed hij na de rust wel. Halverwege de tweede helft maakte hij zijn tweede van de middag, waardoor ONS Sneek op een comfortabele 3-0 voorsprong kwam. Even later maakte Arton Musliu het allemaal nog mooier voor iedereen met een oranje hart. Met een prachtige boogbal zette hij de 4-0 op het scorebord.

Twintig minuten voor tijd deed ACV, met Drachtenaar Marco van der Heide (oud-speler van SC Cambuur) in de ploeg, iets terug. Erik Eleveld schoof de bal achter ONS Sneek-keeper Barry Ditewig, maar de overwinning kwam daarna niet meer in gevaar voor de Snekers.

ONS Sneek - ACV 4-1 (2-0). 13. Genridge Prijor 1-0, 28. Curty Gonzales 2-0, 63. Gonzales 3-0, 67. Arton Musliu 4-0, 70. Erik Eleveld 4-1.