Harkemase Boys verliest door vroege en late goals

Harkemase Boys is er zaterdagmiddag niet in geslaagd om met een goed resultaat naar Harkema terug te keren. De ploeg van trainer Henk Herder verloor door een vroege en twee late goals in en van Spijkernisse: 3-0.

Het ging al vroeg in de wedstrijd mis bij Harkemase Boys. Al na twee minuten kwam het team van Herder, die na dit seizoen afscheid neemt, op achterstand. Spijkernisse-speler Stefano Gonçalves maakte het doelpunt. Halverwege de eerste helft dacht Harkemase Boys op gelijke hoogte te komen, maar de goal van spits Ezra Schrijver werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Twee goals Adams

Vlak na de rust kregen de Harkiten een grote kans op de gelijkmaker, maar de kopbal van Kevin Mennega belandde net achter Spijkernisse-keeper Dyron Bijl. Het duurde lang voordat Harkemase Boys weer gevaarlijk werd. Een kwartier voor tijd raakte Hooiveld met een kopbal de lat. Dat was meteen de laatste mogelijkheid op een goed resultaat voor de Harkiten, want tien minuten later maakte Spijkernisse-speler Jazzy Adams de 2-0. Diezelfde Adams maakte er in blessuretijd ook nog 3-0 van.

Spijkenisse - Harkemase Boys 3-0 (1-0). 2. Stefano Gonçalves 1-0, 86. Jazzy Adams 2-0, 90. Adams 3-0. Gele kaarten: Bart de Groot (Harkemase Boys), Marvin van der Pluijm (Spijkenisse).