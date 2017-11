Jury Dichter fan Fryslân vindt kritiek onterecht

De jury van Dichter fan Fryslân heeft zijn werk goed gedaan, en zich niets aangetrokken van de kritiek, zegt jurylid Tamara Schoppert. In de Herman Gorterkerk in Balk is vrijdag Eeltsje Hettinga uitgeroepen tot de eerste officiële Dichter fan Fryslân.

Het is een nieuw project van de provincie, dat de afgelopen maanden veel commentaar heeft gekregen van dichtend Fryslân. Een aantal vonden dat ze om de beurt Dichter van Fryslân konden zijn, en waren het er niet mee eens dat ook amateurs aan de competitie mochten deelnemen. Bovendien was er ook kritiek op de jury, omdat er geen Friese dichters inzaten.

Deze jury bestond uit Schoppert, Pieter van Lier en Obe Alkema. Gedeputeerde Sietske Poepjes reikte vrijdagavond de onderscheiding uit aan Hettinga: het zilveren speldje met een pompeblêd en twee dakjes, als symbool voor de Friese taal.