Speciale markt over en met robots trekt veel kinderen

Op de NHL Hogeschool in Leeuwarden was zaterdag een robotica-markt. Op deze markt kwamen onder andere veel kinderen af, want met robots kan ook worden gespeeld. Maar met robots kan vandaag de dag veel meer worden gedaan. Robots zijn het stadium van speelgoed al lang voorbij, want ook het bedrijfsleven houdt zich bezig met robots.

Ook in het noorden hebben bedrijven het druk met robots, volgens Job van 't Veer. De NHL-lector houdt zich voornamelijk bezig met toepassingen in de zorg. Technologische veranderingen zijn volgens Van 't Veer niet tegen te houden. Je zorgen maken hoeft niet, maar mensen moeten de steeds populair wordende robots niet negeren. Veel kinderen hebben op de markt in ieder geval al spelende kennisgemaakt met de robots, en met wat ze kunnen en wat niet.

Op de markt kwamen in totaal 400 belangstellenden.