Discussie-avond over 'Kataloanië Tichtby' in Tryater

Op initiatief van het Europeesk Buro foar Lytse Talen, kenniscentrum Mercator en de Rijksuniversiteit Groningen is er maandagavond in Leeuwarden een lezing en discussie-avond over de situatie in Catalonië. Onder de titel 'Kataloanië Tichtby' spreken verschillende Friese en Catalaanse Catalonië-kenners over de situatie in de Spaanse deelstaat. Professor Goffe Jensma van de studie 'minorities and multilingualism' hat de lieding oer de jûn. Hij vindt dat de meeste Nederlandse media te veel vanuit Spaans perspectief berichtte over de Catalaanse crisis en wil de avond gebruiken om achtergrondinformatie te geven.

Behalve Jensma komen ook wetenschappers Eva Daussa en Tilman Lanz aan het woord over de gevolgen van het Catalaanse conflict voor andere minderheidsgroeperingen in Europa. Ook zijn er twee jonge sprekers uitgenodigd. De Catalaanse student Guillem Belmar maakte het geweld van de Guardia Civil begin oktober van dichtbij mee. Hetzelfde geldt voor de Friese journalist Sybrand Grasdijk. Hij maakte een documentaire over wat Catalaanse jongeren van het Spaans-Catalaanse conflict vinden.

De avond begint om 19.30 uur in Tryater, de toegang is gratis.