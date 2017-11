Pompeblêden in het gemeentehuis van Dalfsen

In het gemeentehuis van Dalfsen in Overijssel hing deze week een Friese vlag. De geneente staat er zo bij stil wethouder Klaas Agricola naar Fryslân gaat. Hij wordt burgemeester van Dantumadiel.



Vrijdag nam Agricola afscheid van de gemeenteraadsleden van Dalfsen. Volgende week vrijdag wordt hij in Damwâld officiëel als burgemeester geïnstalleerd. Hij wordt de opvolger van Sicko Heldoorn. Die was drie jaar lang waarnemend burgemeester van Dantumadiel.