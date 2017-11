Zeesleepboot De Holland volgend jaar in actie bij Ocean Race

Zeesleepboot De Holland zal volgend jaar tochten verzorgen bij de Volvo Ocean Race. In Scheveningen en Cardiff kiest het schip het ruime sop bij de aankomst van de grootste zeilrace van de wereld. De Holland moet in 2018 ook meer varen omdat onderhoud veel geld heeft gevergd. Het historische schip, dat in 1951 is gebouwd in opdracht van Doeksen, is volledig gerenoveerd. Ingehuurd worden bij de Volvo Ocean race levert is een interessante bron van inkomsten, vertelt Danny Offringa, de gastheer van het schip.



Zondag in Buro de Vries een verslag van de 'zeebenentocht' en meer over de liefde van uiteenlopende mensen voor de zeesleepboot.