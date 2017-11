Ferd Crone wil Friezen-om-utens terughalen naar Fryslân

Friese werkgevers die hoger opgeleid personeel zoeken, zouden moeten proberen om Friezen-om-utens weer naar Fryslân te halen. Dat zegt burgemeester Ferd Crone in een gesprek met de Leeuwarder Courant. Volgens Crone trekt de economie aan, en gaan veel Friese werknemers met pensioen. Dat is een kans om Friezen die in Groningen of de Randstad studeerden, weer deze kant op te krijgen, stelt Crone voor.



De burgemeester wijst er op dat mensen in Fryslân voor hetzelfde geld veel mooier kunnen wonen. "Als je ouder wordt en kinderen krijgt, is het welzijnsniveau hier veel hoger. Veel Freizen zijn hier niet weggegaan omdat het hier niet leuk is, maar omdat ze een baan willen hebben."