Harlinger Courant geen abonneekrant meer

De Harlinger Courant houdt op als abonneekrant. Het 'Nieuwsblad voor het Waddengebied' verschijnt nu nog twee keer per week, maar vanaf januari 2018 wordt dat één keer in de week als huis-aan-huisblad. Dat meldt de krant in een brief aan de abonnees. Daar staat in dat de krant in de gemeente Harlingen voortaan gratis wordt bezorgd.



Lezers die in een andere gemeente wonen, kunnen de krant nog wel krijgen, maar datn moeten ze wel de zelf de portokosten van 34 euro betalen. De Harlinger Courant bestaat al 166 jaar.