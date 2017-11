Dijkhuizen over het gelijkspel: "Het was een zure avond"

"Het was een zure avond." Cambuur-trainer Marinus Dijkhuizen zag vrijdagavond dat zijn ploeg het thuis moeilijk had tegen FC Den Bosch. Cambuur kwam twee keer op voorrsprong, maar kon die voorsprong niet vasthouden en zodoende werd het 2-2. Het uitvallen van Jurjan Mannes met een gebroken kuitbeen had volgens de oefenmeester ook een 'mentale weerslag' op zijn ploeg. "Hij was op dat moment één van onze beste mensen op het veld. Als je iemand dan zo geblesseerd ziet worden, heeft dat invloed op de ploeg." Mannes werd vrijdagavond nog geopereerd. Hij is hoogstwaarschijnlijk een flinke tijd uit de running.



Spiler Matthew Steenvoorden vindt dat SC Cambuur zichzelf te kort heeft gedaan door de 2-1 voorsprong niet vast te houden tot het eindsignaal. "Ik ben op dit moment wel clubtopscorer, maar daar koop je verder helemaal niks voor." Steenvoorden is wel blij dat Cambuur er redelijk in lijkt te slagen om te scoren uit standaardsituaties. Steenvoorden scoorde zelf van dichtbij de 2-1 uit een vrije trap van Kevin van Kippersluis. "We moeten ervoor zorgen dat we er maandag weer staan tegen Eindhoven en dan wel de drie punten pakken."