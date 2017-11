Man (62) komt om bij ongeluk met landbouwmachine in Boijl

Bij een ongeluk op een boerenerf aan de Boylerweg in Boijl in de gemeente Weststellingwerf is zaterdagochtend een man (62) onder een landbouwmachine terecht gekomen. Het slachtoffer raakte hierbij zwaar gewond en is als gevolg van het ongeluk overleden.



Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Verkeersspecialisten zijn onderweg naar de plek van het ongeluk om onderzoek te doen naar de preciese toedracht.