Meer geld nodig voor onderhoud bossen Beetsterzwaag

Het parklandschap in de omgeving van Beetsterzwaag moet beter onderhouden en verder ontwikkeld worden. Dat willen een groot aantal partijen in de gemeente Opsterland. Het project 'De 7 bossen van Beetsterzwaag' wordt dit weekeinde afgesloten, en daarom wordt al volop nagedacht over de toekomst van het parklandschap. Er is in ieder geval een jaarlijks budget nodig om het gebied te onderhouden en verder te ontwikkelen.



Momenteel wordt er alleen aan onderhoud gedaan door een 'reïntegratieploeg' en een vrijwilligersploeg, maar dat is niet genoeg, stelt Age Fennema. Volgens hem is er eigenljik 150.000 euro per jaar nodig voor het noodzakelijke onderhoud aan paden lanen en andere landschappelijke elementen. Fennema is ook van mening dat er meer toezicht in het bos nodig is. Momenteel ontbreekt het aan structureel toezicht. Als mogelijke bronnen van inkomsten denkt Fennema aan bijdragen van de horeca en ook van de zorginstanties die in Beetsterzwaag zitten.