Dochter huisarts Balk zoekt op Facebook opvolger voor vader

De dochter van huisarts Krijnen van Balk probeert op Facebook een opvolger voor haar vader te vinden. Frits Krijnen is 66 jaar oud, en wil graag met pensioen, maar kan niet iemand vinden die zijn praktijk wil overnemen. Er zijn al langer zorgen over het tekort aan huisartsen in de provincie. Sommige dokters nemen nu al geen nieuwe patiënten meer aan.



"Ik gun mijn vader zijn pensioen heel erg, dus al jullie hulp is welkom!", schrijft dochter Eke Krijnen. Ze voegt er aan toe dat Balk 'een fijn dorp in een prachtige omgeving' is.