Marrit Zeinstra tweede op WK 'muurbal' in Colombia

Kaatster Marrit Zeinstra is vrijdag tweede geworden op het wereldkampioenschap muurbal in Colombia. Muurbal is in vorm van kaatsen. In de individuele finale kwam Zeinstra net te kort tegen Patricia Espinar uit Baskenland. De strijd ging wel lang gelijk op, maar op 10-10 in de tweede set sloeg Zeinstra net over het speelveid. Voor haar grote inzet en passie kreeg Zeinstra wel applaus van het Columbiaanse publiek.



In het teamspel 'chaza' heeft de mannenploeg van Marten Feenstra, Jelte Pieter Dijkstra en Hendrik Kootstra ook de finale gehaald. Se wonnen de halve finale van Equador. Van dat team hadden ze eerder de poulewedstrijd verloren met 5-1. De finale moet nog worden gespeeld tegen gastland Colombia.