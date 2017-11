Verlies zaalvoetbalsters Drachtster Boys, gelijkspel Avanti

De zaalvoetbalsters van Drachtster Boys hebben de thuiswedstrijd tegen Pernis verloren. Het werd 0-3.

Pernis pakte in de eerste helft een 2-0 voorsprong. Drachtster Boys kreeg ook kansen, maar Lotte Donath raakte de paal. In de tweede helft scoorden de bezoekers nog een keer. De Drachtster Boys kwamen niet verder dan wederom een schot op de paal, deze keer van Bernou Hylkema.

Avanti deed het op bezoek bij Exstudiantes in Zwolle iets beter. Daar werd het 2-2.

In de rust van Drachster Boys-Pernis was de loting voor de poulefase van het European Women's Futsal Tournament. Drachtster Boys zit in de poule bij het Italiaanse Olimpus en het Portugese Benfica. Het toernooi is volgend jaar maart in Drachten.