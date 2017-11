De Jong Ones winnen Schutterij Jong Talentenprijs

De Bolswarder Schutterij Jong Talentenprijs gaat dit jaar naar het duo Bauke (14) en Rooske de Jong (11). De broer en zus maken muziek onder de naam 'De Jong Ones', waarbij Bauke gitaar speelt en Rooske zingt en keyboard speelt. Vrijdagmiddag werd de prijs, die bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 500 euro, uitgereikt in een zaal van Hotel Het Weeshuis in Bolsward.

De prijs is in het leven geroepen nadat harmonieorkest 'Schutterijmuziek Bolsward' ophield te bestaan en er nog geld over was. Uit dat potje wordt de prijs beschikbaar gesteld. Het duo kan het geld goed gebruiken, want het keyboard waar Rooske op speelt is zo wankel, dat ze het niet eens meer durven meet te nemen als ze ergens op moeten treden.