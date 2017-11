Cambuur verspeelt twee keer voorsprong tegen Den Bosch

Het is SC Cambuur niet gelukt om opnieuw een thuisoverwinning te pakken. De ploeg van Marinus Dijkhuizen speelde met 2-2 gelijk tegen FC Den Bosch.

De wedstrijd begon goed voor Cambuur. Al in de zesde minuut zette Kevin van Kippersluis de Leeuwarders op voorsprong. Dat deed hij na een goed opgezette aanval via Mathieu en aangever Barto. Tegenvaller was het uitvallen van Jurjan Mannes in het eerste kwartier van de wedstrijd. Uit onderzoek is gebleken dat hij zijn kuitbeen heeft gebroken. Vlak voor rust kwam Den Bosch op gelijke hoogte. Muhammed Mert kreeg veel ruimte en schoot van afstand raak: 1-1.

In de tweede helft kwam Cambuur opnieuw snel op voorsprong. Matthew Steenvoorden schoot van dichtbij raak uit een vrije trap van Kevin van Kippersluis. Cambuur leek de voorsprong vol te houden, maar tien minuten voor tijd werd het toch weer gelijk. Aanvoerder Robbert Schilder kopte een voorzet van Mert achter zijn eigen keeper. Aan het eind van de wedstrijd was het vooral Den Bosch dat dicht bij de winst was. Cummins voorkwam met zijn vuisten een goal van Van de Sande, waardoor Cambuur toch nog een punt overhoudt aan de wedstrijd.

Cambuur zakt met het gelijkspel een plekje. De Leeuwarders staan nu op de zeventiende plaats in de Jupiler League.

SC Cambuur - FC Den Bosch 2-2 (1-1) 6. Kevin van Kippersluis 1-0, 43. Muhammed Mert 1-1, 59. Matthew Steenvoorde 2-1, 79. Robbert Schilder (eigen goal) 2-2

Opstelling SC Cambuur: Cummins; Van Deelen, Steenvoorden, Schilder, Van der Laan (58. Robertha), Houtkoop; Mannes (14. Boerlage), Van Kippersluis, Schils; Mathieu (84. Daniels), Barto