Eeltsje Hettinga benoemd tot Dichter fan Fryslân

Het plezier in de taal is voor Eeltsje Hettinga het belangrijkste als Dichter van Fryslân. "In het maken ben ik mijn woorden,'' zei hij vrijdagmiddag bij zijn officiële benoeming. In de Herman Gorterkerk in Balk heeft gedeputeerde Sietske Poepjes de dichter benoemd voor een periode van twee jaar. Hettinga verwees in zijn toespraak naar zijn talige familie - zijn vader, die "zonder omhaal een hele avond kon volpraten" en zijn oudere broer Tsjêbbe Hettinga, de Friese dichter die in 2013 is overleden.

Poëzie-installatie

Met de Dichter fan Fryslân wil de provincie een groter publiek bereiken voor poëzie. Eeltsje Hettinga is gekozen uit 36 dichters, die een gedicht en een schrijfplan hadden ingezonden. Als Dichter fan Fryslân zal hij zes tot tien gedichten per jaar schrijven, zo is de afspraak. Hij laat zich daarbij inspireren door wat er om hem heen gebeurt. "Je moet van elastiek zijn," zegt Hettinga daarover. Zijn eerste werkstuk, een gedicht in drie talen, zal Hettinga halverwege januari gepubliceerd. Het wordt een grote pezie-installatie, waarin hij samen met beeldend kunstenaar Machteld van Buren aan werkt: een transportband, bestaande uit negen doeken, waar de dichter met zijn hand zijn woorden in schrijft.

Under de steden

Met het gedicht ‘Under de steden’ heeft Eeltsje Hettinga de competitie ‘Dichter fan Fryslân’ gewonnen. In het volgende filmpje staat een kort gesprek met Hettinga in Leeuwarden. Hij draagt daarin eerst zijn gedicht voor:

Under de steden

Fannacht ferve in snijen alle klokken wyt.

Kaaien en fabriken, pleinen en skippen,

alles lei te sliepen.

Dêr’t ik omdangele, heal yn mysels ferrûn,

seach ik yn blau lantearneljocht

in heit, in broer en

it jachtsjen fan har skaden,

swart as de hynsters dy’t har ienris

troch liet en lichem draafden.

Ticht leine alle fivers en grêften

ûnder de winterhimel, in sark.

Njonken de Blokhúspoart stie ik as in muorre.

By de sonoare klanken fan in lege saks

blafte in hûn in kâlde ûnrêst.

Fierderop kaam in skip fan syn kaaien los,

briek mei geweld

troch it kreakjende iis,

ferswevend ûnder nacht syn steden.

Ik seach de skaden fan in heit, in broer,

in ferdwinen yn in hielal, sûnder tekens.

Fan alle wei en wegen bin ik

de ferlitten stêd, mei wenten en winkels en

in gerjochtsgebou, sûnder finsters.

Njonken de Blokhúspoart stie ik as in muorre.

De carrière van Hettinga

Eeltsje Hettinga is schrijver, dichter en journalist. Hij publiceerde vijf poëziebundels. Zijn debuut 'Akte fan Winter' (1998) werd bekroond met de driejaarlijkse Fedde Schurerprijs van de provincie Fryslân. Voor zijn poëzie kreeg hij vier keer de Rely Jorritsmaprijs. Zijn bundel 'Ikader' werd genomineerd voor de Gysbert Japicxprijs 2013. In samenwerking met videokunstenaar Lotte Middendorp maakte Hettinga een poëzieproject 'It Font' dat in 2016 te zien was in Museum Belvédère en het Fries Museum.

