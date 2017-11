Ruim 43.000 euro opgehaald voor mensen die A7 blokkeerden

De actie om geld op te halen voor de mensen die de A7 blokkeerden om de demonstranten tegen Zwarte Piet te keren, heeft ruim 43.000 euro opgeleverd. In totaal zijn meer dan 5.000 donaties gedaan. Met dat geld moeten eventuele boetes betaald worden die de blokkeerders kunnen krijgen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de verkeersveiligheid in gevaar is gekomen. Afhankelijk van het onderzoek wordt bepaald of er ook een strafrechtelijk vervolg komt.