UPDATE: Geen gevaar meer na gaslek Wolvega

Bij het spuitbussenbedrijf Motip Dupli aan de Wolfraamweg in Wolvega is vrijdagavond een lek ontstaan in een CO2-tank. Vanwege het lek werd door de brandweer snel opgeschaald naar GRIP-1. Het bedrijf en de omgeving werden door de brandweer ontruimd. Ook kwam er een meetploeg naar Motip Dupli om eventuele schadelijke stoffen te meten. Zowel in het bedrijf als in de omgeving zijn geen schadelijke stoffen meer gemeten.

Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt door het lek. Er is geen direct gevaar voor de omgeving. Alle wegen op het industrieterrein waar Motip Dupli gevestigd is, zijn weer vrijgegeven voor het verkeer.

Er is afgeschaald naar Grip 0. Ook binnen in het bedrijf zijn geen concentraties meer gemeten, de straten rondom Motip Dupli (Tinweg, Schuttevaerstraat, Wolfraamweg, Mangaanweg) zijn weer vrijgegeven. Einde berichtgeving dit incident. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) November 24, 2017

Bij het incident in #Wolvega zijn geen gewonden gevallen. Op dit moment zijn er nog enkele straten rondom het bedrijf afgesloten. Op dit moment geen gevaar voor de omgeving. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) November 24, 2017