Zorgcentrum Nieuw Toutenburg wordt compleet vernieuwd

Zorgcentrum Nieuw Toutenburg in Noardburgum wordt compleet vernieuwd. De eerste steen van de nieuwbouw is overhandigd door Saskia van Opijnen, de directiebestuurder bij zorggroep Noorderbreedte, waar Nieuw Toutenburg ook onder valt. In het verleden is er ook gesproken over de sluiting van Nieuw Toutenburg. Dat er toch voor nieuwbouw is gekozen komt volgens Van Opijnen omdat Nieuw Toutenburg nog steeds een belangrijke functie heeft voor mensen met psychische klachten en het syndroom van Korsakov.

Locatiemanager Bart Renkema is erg tevreden over het ontwerp van de nieuwbouw van Nieuw Toutenburg: "Er zal veel veranderen. Zo komen er twee-onder-een-kap-zorgvilla's voor de verschillende woongroepen met elk een eigen entree. Daarbinnen is een gezamenlijke woonkamer en hebben bewoners een eigen studio van ongeveer dertig vierkante meter. Dat is veel meer dan nu." De kosten van de nieuwbouw zullen volgens Van Opijnen ruim boven de tien miljoen uitvallen. De verhuizing naar de nieuwe locatie zal in de herfst van 2019 plaatsvinden.