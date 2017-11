VIDEO: In gesprek met Breeuwsma en Bouwmeester

Over twee en een halve maand beginnen de Winterspelen weer. En niet alleen bij het langebaanschaatsen liggen er medaillekansen. Ook bij het shorttrack hoort Nederland op verschillende afstanden bij de favorieten. In Fryslân Hjoed praten wij daarom met shorttracker Daan Breeuwsma. Daarnaast zit een vrouw aan tafel die als geen ander weet hoe het is om een sport volledig te domineren: zijlster Marit Bouwmeester.