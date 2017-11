Sylvana Simons: tegenhouden actiegroep "ordinair terrorisme"

Politicus en oud-presentator Sylvana Simons noemt het tegenhouden van een actiegroep tegen Zwarte Piet op de A7 bij Joure "ordinair terrorisme". Ze schrijft op Facebook: "Dit heeft niets meer met activisme te maken, maar is ordinair terrorisme van mensen die hun nationalisme verpakken in liefde voor 'de onschuldige kindertjes'." Simons zet zich in als politicus tegen Zwarte Piet. Ze doet de uitspraken op Facebook nadat vier als Zwarte Piet verklede mensen haar thuis opzochten en het bezoek daarna online zetten. Zij was op dat moment niet thuis, maar voelt zich door de actie wel bedreigd.