Geen groei in aantal problemen door verwarde mensen

Het aantal mensen dat in Fryslân in de war raakt en problemen veroorzaakt, lijkt voor het eerst niet meer te groeien. Vorig jaar was er nog wel een groei van meer dan 10 procent. Als oorzaak werd gekeken naar de bezuinigingen bij de GGZ. Daardoor zouden meer mensen zichzelf maar moeten redden. Fryslân kreeg vrijdag bezoek van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Dat team wil de provincie helpen bij het oplossen van problemen die worden veroorzaakt door mensen die in de war zijn. Burgemeester Crone van Leeuwarden maakte daar indruk met de Friese aanpak.

Samenwerking

De voorzitter van het Schakelteam is zeer positief over de manier waarop politie, gemeenten, GGZ en zorgverzekeraar De Friesland samenwerken. In veel andere regio's is het moeilijk om al die partijen aan één tafel te krijgen. De GGZ is bijvoorbeeld zeer terughoudend in het geven van informatie, om de privacy niet te schenden.

Volgens Crone zijn er op dit moment zo'n 100 mensen in Fryslân die in de war zijn, en voor problemen zorgen. Dat kunnen simpele zaken zijn, zoals geluidsoverlast of het niet opruimen van vuilnis, maar soms gaat het ook verder. Dan komt het tot geweld of brandstichting.

Financiering

Een probleem met de aanpak is nog de financiering van de hulp aan deze verwarde mensen. In het kader van het experiment is er geld geregeld, maar over de structurele betaling is in Den Haag nog geen besluit genomen . Nu er weer een kabinet is, verwacht Crone dat zoiets nu snel geregeld kan worden. In de Eerste Kamer wordt waarschijnlijk in januari gestemd over een nieuwe wet die de hulp aan mensen die in de war zijn beter regelt. Een burgemeester kan dan makkelijker ingrijpen, voordat de situatie uit de hand loopt. Nu zien omstanders, zoals familie en vrienden, wel dat het slecht gaat, maar is er niemand die wat mag doen.