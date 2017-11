Zwarte vrijdag: laat je niet gek maken

Alle jaren worden Amerikanen helemaal gek. Dan is het namelijk "Black Friday", de dag dat alles, maar dan ook alles in de uitverkoop gaat. Nadat de Thanksgiving-maaltijd achter de kiezen is, stormt het hele land naar de winkel voor die megatelevisie of dat blitse koffiezetapparaat. En als het nodig is worden er ook klappen uitgedeeld voor het spul. Deze traditie (gelukkig niet zo extreem als in The States) komt langzaam maar zeker naar Nederland, en ook wij hebben de kans om als een stel idioten naar de winkel te rennen voor grote korting. Maar is dat wel slim?

1. Van een mug een olifant maken

Lang niet alle winkels doen het, maar het gebeurt wel: de adviesprijs wordt kunstmatig verhoogd zodat de korting zo groot mogelijk lijkt. Het is dus slim om al in de dagen voorafgaand aan Black Friday de zaken in de gaten te houden die je eventueel graag wil hebben. Schrijf de prijs op en kijk op de dag zelf of de korting écht zo groot is, of dat het een marketingtrucje is.

2. Underrrrr pressure

Om ervoor te zorgen dat je nu iets koopt, hebben winkels ook nog een andere truc: aanbiedingen zijn slechts tijdelijk beschikbaar. Het kan dus bijvoorbeeld zo zijn dat het stoere horloge dat je wilt hebben alleen beschikbaar is tussen 17:00 en 18:00. Het leent zich dus om een paar keer per dag af en toe bij een (web)winkel te kijken. Nadeel van deze strategie is dat het aanzet tot impulsaankopen. Want als je nog niet helemaal zeker weet of je het horloge wel nodig hebt, koop je 'm eerder met een deadline. De kans bestaat namelijk dat je anders achter het net vist en daar hebben wij als mensen een hekel aan.

3. Zoek en gij zult vinden

Tegenwoordig doen er zoveel Nederlandse winkels mee aan Black Friday dat er genoeg keus is. Het is dus slim om je niet te focussen op een specifieke winkel, maar om te selecteren op basis van product. Hierdoor kom je niet in de verleiding zaken te kopen die je niet nodig hebt én heb je een grotere kans dat je de beste deal maakt.

4. Als een fiets zonder wiel

De vraag waarmee je zo'n dag eigenlijk moet beginnen: heb ik het eigenlijk wel nodig? Vaak zien we de prijs en denken we: dat is wel heel goedkoop! Dat moet ik kopen. Top, zo'n nieuwe fiets, maar mijn oude fiets gebruik ik ook nooit. Straks heb je twee fietsen in je hok staan en dat neemt alleen maar ruimte in beslag. Laat de prijs je niet verblinden!

5. Er zijn meer vissen in de zee

Nu is het heel mooi, zo'n dag met enorme kortingen, maar er komen nog veel meer van dit soort dagen. Er zijn btw-acties, pasen, oud en nieuw, vakantiegeldkorting en ga zo maar door. Dus als er niets tussen zit of de korting is niet hoog genoeg, wees geduldig...

6. En dan vraagt de politie nog uw aandacht voor het volgende: