Koninklijke onderscheiding voor Paulus Zijlstra

Paulus Zijlstra (67) uit Easterlittens is vrijdagavond koninklijk onderscheiden. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Zijlstra zet zich sinds 1970 in voor verschillende organisaties in Easterlittens, zoals de voetbalvereniging en dorpsbelang. Ook was hij voorzitter van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in Easterlittens. Het lintje werd opgespeld door burgemeester Johanneke Liemburg bij een algemene ledenvergadering van Doarpsbelang Easterlittens.