Leeuwarder wordt verdacht van betrokkenheid straatroven

Met de arrestatie van vijf verdachten denkt de politie acht straatroven in Groningen te hebben opgelost. Een van de verdachten is een 21-jarige man uit Leeuwarden. De politie kwam twee van de verdachten op het spoor doordat een slachtoffer op instagram een foto had gezien waarin een van de verdachten een gestolen kledingstuk en horloge aan had. Het slachtoffer was in september beroofd op het Martinikerkhof in Groningen.

Twee andere verdachten komen uit Groningen, een andere uit Leek en een man had geen vaste woon- of verblijfplaats. Drie verdachten zitten nog vast.