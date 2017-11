"Reclamefolders? Daar sponsor ik het korps mee!"

Amsterdam wil naar een toekomst waarin mensen die reclamefolders willen hebben, een aparte JA-sticker op hun brievenbus plakken. Zo kan worden voorkomen dat er 35 kilo aan folders wordt bezorgd op plaatsen waar ze niet worden gelezen. Op de Leeuwarder freedsmerk (vrijdagsmarkt) waren de meningen verdeeld: "Een mooie oplossing. Het scheelt veel rommel en ergernis!" Andere mensen steunen met het oud papier sportverenigingen en het korps: "En het meeste dat ze van mij krijgen zijn juist die folders".

De groenteman laat zo nu en dan zelf ook folders drukken en bezorgen. "Onze klanten zijn met name grijsharig, en die zitten minder op internet". De tassenman is wat voorzichtig met 'Ja, ik wil'. "Dat heb ik ooit eens gezegd en toen zat ik er 25 jaar aan vast..." Een jonge vrouw vond het juist heerlijk om al die folderpakketten te krijgen: "Even lekker een moment voor jezelf. Ik heb de Nee-sticker er zelfs afgepeuterd toen ik hier kwam wonen". En dan zijn er nog mensen die helemaal geen sticker op de brievenbus willen hebben: "Ik heb al een hekel aan de zegel van de kinderpostzegels."