Foeke Booy nieuwe technisch manager Cambuur

Oud-Cambuurspeler Foeke Booy komt terug bij de Leeuwarder club. Booy gaat vanaf 1 januari aan de slag als technisch manager bij de Leeuwarders. De 55-jarige Booy is geboren en getogen in Leeuwarden en tekent een contract voor 2,5 jaar, met een optie voor nog een seizoen. Volgens Gerald van den Belt is Booy een man met een groot netwerk en veel ervaring in de voetballerij. Bovendien kent hij de club goed als oud-speler. De benoeming van Booy is volgens Van den Belt een belangrijke stap voor Cambuur om op voetbaltechnisch gebied stabieler en professioneler te worden.

Carrière

Booy speelde tussen 1980 en 1984 meer dan 70 wedstrijden voor Cambuur. Hierna voetbalde hij ook nog bij FC Groningen, Club Brugge en FC Utrecht. Het trainersvak heeft hij ook nog geprobeerd, bij onder anderen Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles en FC Utrecht. Bij deze laatste club won hij de beker, en was hij actief als technisch directeur.

Makkelijk besluit

Foeke Booy hoefde niet lang na te denken toen het aanbod van Cambuur bij hem bekend werd: "Cambuur is de club waar ik ooit ben begonnen als speler en waar ik altijd veel gevoel bij heb gehad. Het is fantastisch om terug te zijn en mijn steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling en groei van deze mooie club, helemaal met het nieuwe stadion op komst. Kan niet wachten om te beginnen.”

Aandacht voor meerdere zaken

Volgens algemeen directeur Ard de Graaf is het met de ontwikkelingen rondom het nieuwe stadion moeilijk om alle ballen in de lucht te houden: "We zitten met de club in een bijzondere fase, we steken heel veel tijd, aandacht en energie in het nieuwe stadion, maar we hebben ook tegen elkaar gezegd dat we moeten blijven investeren in voetbal, want wij zijn natuurlijk een voetbalclub, en dat kan de directie er op dit moment niet bij doen." Net zoals Van den Belt is ook De Graaf blij met de benoeming van Booy: "We zijn heel blij met Foeke Booy een ervaren man met een groot netwerk."