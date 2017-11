Definitieve uitslag verkiezingen: geen grote verschuivingen

In de gemeente Waadhoeke komen drie kandidaten op basis van voorkeurstemmen in de nieuwe gemeenteraad. Hans Nauta van de FNP, Bart van Wijk van SAM Waadhoeke en Emile Vogels van de VVD. Ze haalden persoonlijk zoveel stemmen, dat ze ondanks een lagere plek op de lijst een zetel in de raad verdiend. Fred Veenstra, oud-burgemeester van de gemeente Frjentsjerteradiel, is benoemd tot informateur. Veenstra is momenteel burgemeester van de gemeente Fryske Marren.

In de gemeente Súdwest-Fryslân is de uitslag in het aantal zetels gelijk gebleven. Wel is bij de FNP kaatser Dirk Yde Sjaarda met voorkeurstemmen gekozen. Hij heeft aangegeven dat het hem privé op dit moment niet past en dat hij zijn zetel ter beschikking stelt aan de nummer 4 op de lijst Douwe Blom. Sander de Rouwe wordt in deze gemeente informateur.

In de gemeente Ljouwert viste VVD-kandidaat Sietze Bouma net achter het net. Hij kreeg 252 stemmen terwijl voor een zetel in Leeuwarden 254 nodig zijn. Bij Lijst 058 is de nummer 5 met voorkeurstemmen in de raad gekozen, Richard van Gelderen. Hij staat zijn zetel af aan de nummer twee op de lijst Selo Boxman. De verdeling van de zetels blijft hetzelfde.