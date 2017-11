Hapjes van Heldoorn bij officiële afscheid

De gemeente Dantumadiel neemt vrijdag afscheid van burgemeester Sicko Heldoorn. Na bijna vier jaar draagt hij de ambtsketting over aan Klaas Agricola. Heldoorn heeft de afgelopen jaren met name het proces van de gemeentelijke herindeling in Dantumadiel begeleid. Een klus die niet altijd even makkelijk was. Met name omdat er veel emoties bij kwamen kijken.

Opnieuw Fryslân, of toch erbuiten?

Dantumadiel heeft het besluit genomen om zelfstandig te blijven, al is er wel voor gekozen om op ambtelijk niveau een fusie aan te gaan met drie andere gemeenten (Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerland). Heldoorn weet nog niet wat hij hierna gaat doen: "Ik moet weer solliciteren," zegt hij. Volgens Heldoorn zou een baan in Fryslân natuurlijk mooi zijn, maar buiten de provincie zou ook een goede mogelijkheid zijn.

Hapjes van Heldoorn

Vrijdagmiddag is het officiële afscheid. De hapjes die daarbij geserveerd gaan worden zijn voor een groot gedeelte gemaakt door de burgemeester zelf. Vrijdagochtend was hij hier druk mee bezig in de keuken van het gemeentehuis. Samen met de medewerkers van zorggroep Wil werden er schalen vol hapjes klaargemaakt. Heldoorn heeft een warme band met de mensen van Wil die in de keuken werkzaam zijn. Ze zullen hem gaan missen, zeggen ze allemaal. Heldoorn heeft ze echter gerust gesteld met de garantie dat nieuwe burgemeester Agricola ook heel aardig en lief is.