Sander de Rouwe informateur gemeente Súdwest-Fryslân

Sander de Rouwe is gevraagd als informateur bij de coalitievorming in de gemeente Súdwest-Fryslân. Lijsttrekker Maarten Offinga van het CDA heeft hem benaderd. De partij pakte woensdag bij de verkiezingen de meeste zetels. De Rouwe is lid van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie. Hij is een Bolswarder.

Maandag begint De Rouwe met de verkennende gesprekken met de lijsttrekkers van alle negen partijen van de gemeente. Zo wil hij inzicht krijgen in de politieke koers voor de bestuursperiode 2018-2022 en welke partijen daar het beste bij passen. Uiterlijk 5 december wil hij verslag uitbrengen. Het nieuwe college moet op 2 januari geïnstalleerd worden.