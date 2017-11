SC Heerenveen kijkt weer naar boven

SC Heerenvceen wil na de overwinning van vorige week tegen FC Twente (0-4) de opgaande lijn doorzetten. De overwinning op de Tukkers heeft de ploeg weer het nodige zelfvertrouwen gegeven. Kik Pierie: "We staan nu weer in het linkerrijtje en dat is ook waar Heerenveen thuis hoort". Dit weekend neemt SC Heerenveen het op tegen PEC Zwolle en dat is misschien wel de grootste verrassing tot nu toe dit seizoen. De ploeg speel attractief voetbal en staat knap op de vierde plek. Maar bij winst op PEC is de achterstand van Heerenveen op de Zwollenaren maar een punt en staat Heerenveen ook weer stevig in de subtop.

Trainer Jurgen Streppel houdt waarschijnlijk vast aan dezelfde basis als vorige week. Streppel: "Iedereen is gebaat bij vastigheid, dus zal er niet heel veel veranderen". Er moet nog wel bekeken worden hoe het centrale verdedigingsduo er uit komt te zien. Daniel Hoegh is zeker van zijn positie, mar wie komt er naast hem te staan: Nicolai Naess of Kik Pierie. Tegen FC Twente begon Naess in de basis, mar werd na een half uur gewisseld. Daarna kwam Pierie centraal te staan. Pierie: "Ik sta daar waar de trainer me nodig heeft."