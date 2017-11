Medaille voor helden die vrouw hebben gered uit water

De drie mannen die in maart van dit jaar een vrouw uit het water tussen Hilaard en Winsum hebben gered krijgen daar een medaille voor. Sjoukje Bloem reed in haar auto van Leeuwarden naar Bolsward over de provinciale weg, toen zij van de weg raakte, en in de sloot belandde. De drie mannen die dit zagen gebeuren, stapten meteen uit hun auto en slaagden erin de auto boven water te houden. De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen heeft besloten de drie redders een bronzen medaille te geven. De uitreiking is aankomende maandag op het gemeentehuis van Wommels.