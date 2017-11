Nij Mariënacker en Teatskehûs zijn gastvrij

Nij Mariënacker in Workum en het Teatskehûs in Blauwhuis hebben hoge cijfers gekregen voor gastvrijheid. Beide zorginstellingen scoorden in kleine negen in het landelijke waarderingssysteem 'Gastvrijheidszorg met Sterren'. Nij Mariënacker krijgt van de jury vooral complimenten voor zijn klantvriendelijkheid en voor de kwaliteit van het eten en drinken. Via een menu-commissie hebben de bewoners zelf invloed op het menu. Ook over het eten in het Teatskehûs is de jury vol lof. Verder zijn er complimenten voor de open cultuur.